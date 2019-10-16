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За 5 лет Россия переселила в Крым 140 тыс. россиян

Комментариев: 8
Это прямое нарушение Женевской конвенции и по международным законам считается военным преступлением.
За 5 лет Россия переселила в Крым 140 тыс. россиян
За 5 лет Россия переселила в Крым 140 тыс. россиян
depositphotos.com

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Россия за время аннексии Крыма переселила туда более 140 тыс. российских граждан. Об этом сообщил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает UATV.

По его словам, таким способом Россия хочет увеличить на полуострове количество сторонников аннексии.

Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности, - сказал Кориневич.

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От также отметил, что переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

Но это, по сути, еще и военное преступление - по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение имеет одну цель - изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей, - добавил представитель президента Украины в АР Крым.

Напоминаем, ООН продолжит мониторить ситуацию в Крыму в 2020 году.

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Теги: Крым, Россия, Женевская конвенция, военные преступления
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Комментариев (10)
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fulminate    16.10.2019, 21:05
Оценка:  0
fulminate
140 тыс? Да после строительства Северо-Крымского канала население крыма увеличилось с 1,2 млн до 2,1. Вот что сделала днепровская вода, которая крыму и накуй не нужна. Сейчас все возвращается в зад. Куда едут эти люди и чем они там собрались заниматься?
Евроскептик    16.10.2019, 21:05
Оценка:  0
Евроскептик
Там и так до этого жило более 80%русских по национальности.
Мыкола    16.10.2019, 21:00
Оценка:  +1
Мыкола
Лохи всегда падки на любую туфту, поскольку мозгов у них абсолютно нет.Подумать о том, где эти 140 тысяч будут жить для них не предсталяеся возможным
Boxerogos    16.10.2019, 20:56
Оценка:  +1
Boxerogos
Не было бы Референдума,были бы и аннексия и оккупация и военное преступление.А так всё по Закону.Но расстраиваться не стоит.После того как будет открыт рынок земли,из Китая в нашу охреНэньку переселятся 140 миллионов китайцев,желающих жить на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ!)))))))))))))))
Андрей_и_Богдан    16.10.2019, 20:26
Оценка:  -4
Андрей_и_Богдан
И это при том что на расии всего 90 млн осталось! Решили "изыскать резервы" или сдать Сибирь и Дальний Восток?
ВыВсеВрете    16.10.2019, 20:33
Оценка:  +3
ВыВсеВрете
Хреново знаешь не 90 а 146 миллионов.
fkrfyfan    16.10.2019, 20:57
Оценка:  +1
fkrfyfan
А сколько на украине осталось, в самой нищей на континенте?
Духовный_скреп    16.10.2019, 20:16
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Загадят всё ордынцы....
ВыВсеВрете    16.10.2019, 20:34
Оценка:  +1
ВыВсеВрете
Загадили каклы вроде тебя, а Россия разгребает после вас эти авдиевы конюшни
fulminate    16.10.2019, 20:41
Оценка:  -3
fulminate
Хватит искать крайних. Крым был автономной республикой. Если ты обнаружил там дерьмо, то не надо тыкать пальцем в Украину. Раньше хозяевами были крымчане. Учти что у них тогда была электроэнергия и вода. Так что по поводу дерьма не к украинцам...
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