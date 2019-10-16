Это прямое нарушение Женевской конвенции и по международным законам считается военным преступлением.

За 5 лет Россия переселила в Крым 140 тыс. россиян depositphotos.com

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Россия за время аннексии Крыма переселила туда более 140 тыс. российских граждан. Об этом сообщил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает UATV.

По его словам, таким способом Россия хочет увеличить на полуострове количество сторонников аннексии.

Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности, - сказал Кориневич.

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От также отметил, что переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

Но это, по сути, еще и военное преступление - по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение имеет одну цель - изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей, - добавил представитель президента Украины в АР Крым.

Напоминаем, ООН продолжит мониторить ситуацию в Крыму в 2020 году.

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