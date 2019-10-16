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Зеленский не будет мешать импичменту Трампа

Комментариев: 3
Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США, заявил украинский лидер.
Владимир Зеленский прокомментировал процесс импичмента Трампу
Владимир Зеленский прокомментировал процесс импичмента Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский, в среду 16 октября, находясь с визитом в Латвии, заявил журналистам, что "не будет вмешиваться" в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в комментарии агентству AFP.

"Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться", - сказал Зеленский, встречаясь с украинской диаспорой в столице Латвии Риге.

"Мы, как Украина, ничего не будем делать", - подчеркнул он.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Теги: Импичмент Президента, США, Украина-США, Трамп, Владимир Зеленский, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    16.10.2019, 21:00
Оценка:  -2
bertal
Все Коментарии удалены, БМ в своем репертуаре
Letohradek    16.10.2019, 21:03
Оценка:  +1
Letohradek
В своем, это в чьем? Комментарии ватных скотов в изобилии на БМ.
Letohradek    16.10.2019, 20:44
Оценка:  +1
Letohradek
Эту тупую крысу в Украине не воспринимают всерьез, а что говорить о восприятии США на этого еблана? ))
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