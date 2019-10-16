Не голосуешь - нет денег. Штрафы для депутатов

Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.

Народные депутаты продолжают придумывать наказания для самих себя. То отменили неприкосновенность, то пытались бороться с кнопкодавством, теперь взялись за прогулы.

Тех, кто не ходит на работу, будут лишать жалования. Для любой другой профессии – ничего удивительного, но для депутатов такие правила будут работать впервые.

Штрафы

За законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Теперь правила будут такими: прогулял за месяц более чем 30 процентов голосований на пленарных заседаниях Рады или более 50 процентов заседаний комитета – средства на расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц, не получаешь.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях. В нем говорится о том, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

Если же он этого не сделал, но в течение пленарного заседания принимал участие в голосованиях, он считается таким, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.

Основанием для начисления нардепу заработной платы являются данные о его участии в не менее 70 процентах голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Учет участии народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы. Данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном сайте Рады.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Не заметят

Заместитель директора Национального института стратегических исследований, политолог Василий Яблонский считает, что большинство депутатов не будут сильно беспокоится из-за штрафов.

«Для значительного большинства нардепов штрафы вряд ли будут весомыми. Часть из них приходит в ВР решать далеко не только законодательные вопросы. Речь о лоббировании каких-то решений, законов, за что, вероятно, получают вознаграждение, учитывая состояния отдельных нардепов», – отметил Яблонский.

Политолог Кость Бондаренко полагает, что уместно придумывать не наказания, а технически усовершенствовать систему. Например, сделать вход в систему через отпечаток пальцев.

Также, по мнению эксперта, учитывая такую ситуацию, нужно внедрять систему, при которой результативным будет голосование по большинству вопросов не от конституционного состава, а от присутствующего большинства в зале.

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк отметил, что простых украинцев за прогулы могут уволить с работы. Нардепов же только оштрафуют. По его мнению, в этой части документа стоило бы сделать более жесткое наказание. Москалюк напомнил, что в некоторых странах пропуски заседаний караются лишением мандата. Например, в Турции и Португалии. Эксперт считает, что одобренный законопроект подходит для стран с устоявшейся демократией, а Украина нуждается в более радикальных средствах. Но для того, чтобы принять законопроект, который позволил бы лишать депутатов мандата, необходимо вносить изменения в Конституцию.

Экс-нардеп Леонид Емец также считает, что депутаты не боятся штрафов. По его мнению, этот законопроект подготовили не для депутатов, а для тех, кто готов этот информационный повод «съесть».

По словам экс-депутата, побороть прогулы можно было бы, если бы наказывать депутатов исправительными работами. Соответствующий документ, кстати, зарегистрирован в Верховной Раде. Емец добавил, что многие депутаты даже зарплату свою не забирают. Им штрафы не страшны.