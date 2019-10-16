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Экс-боевик группировки Заря "ЛНР" задержан на КПВВ на Донеччине

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Ранее мужчина обстреливал аэропорт и гражданские объекты в Луганске, будучи в составе артиллерийского расчета так называемой "ЛНР".
Задержан экс-боевик группировки "ЛНР" Заря
Задержан экс-боевик группировки "ЛНР" Заря
ssu.gov.ua

Бывшего боевика батальона Заря так называемой "ЛНР" задержали сотрудники СБУ при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи СБУ, в частности, выяснили, что человек вступил в ряды незаконного вооруженного формирования Заря в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее контрразведчики СБУ провели в Луганской области спецоперацию, по результатам которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали сепаратиста "ЛНР". Он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Также стало известно, что три сепаратиста "ДНР" получили по девять лет тюрьмы. Суд признал задержанных виновными в совершении преступления по статье об участии в террористической деятельности.

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Теги: СБУ, задержание, сепаратисты, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    16.10.2019, 20:57
Оценка:  0
Letohradek
Повесить гниду на георгиевской ленте! Человеком, эта мразь уже не станет!
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