Памятником почтили память украинского и американского летчиков, которые погибли во время учений Чистое небо-2018.

Около села Уланов в Винницкой области прошла церемония открытия памятника американскому и украинскому летчикам, которые погибли в результате прошлогодней авиакатастрофы во время учений Чистое небо-2018. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 16 октября.

"Проходит год, как во время международных учений Чистое небо-2018 произошла авиационная катастрофа, в результате которой погибли двое высококлассных пилотов: украинец, заместитель командира - начальник авиации Воздушного командования Восток полковник Иван Петренко и американец, летчик 194-й эскадрильи ВВС национальной гвардии Калифорнии подполковник Сет Неринг. На месте падения самолета Су-27УБ, которым они управляли, вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области, открыт памятник погибшим летчикам", - говорится в сообщении.

На мероприятии в честь памяти с американской стороны присутствовали командующий ВВС национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Грегори Джонс и делегация американских военнослужащих. Украинскую сторону представлял командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов, а также глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский.

Также в процессе открытия принимали участие представители духовенства, генералы и офицеры Командования Воздушных Сил ВСУ, военнослужащие авиационных бригад и частей обеспечения, а также жители Улановской территориальной общины.

Cмотрите фотогалерею: На Винниччине открыли памятник погибшим летчикам

Напомним, во время международных учений Чистое небо-2018 в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ. Жертвами происшествия стали два пилота.

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