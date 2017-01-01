Шевчук написал жалобу в ГБР на действующего главу КСУ

Ранее суд восстановил Шевчука в должности главы Конституционного Суда, но когда он пришел на работу, его не пустили.

Восстановленный судом в должности председателя Конституционного Суда Станислав Шевчук написал в ГБР заявление на действующего главу КСУ Александра Тупицкого. Об этом Шевчук заявил в эфире Громадского в среду, 116 октября.

Он рассказал, что вызвал полицию с целью зафиксировать, что 16 октября его не пустили на работу.

"Охрана сказала, что Тупицкий, есть такой председатель, он сказал, чтобы меня не впускать вообще в помещение. Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного правонарушения - невыполнении судебного решения", - заявил Шевчук.

Кроме того Шевчук возмутился, что "Конституционный Суд не исполняет решения своих коллег, других судей".

Однако вместе с тем выразил надежду: поскольку он "почувствовал справедливость из этого решения суда", то и "коллеги (в КС - ред.) не будут долго сопротивляться исполнению судебного решения".

Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.

Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.

А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet