Пресс-служба Зеленского вместо Латвии "отправила" его в Литву

Офис президента перепутал Литву и Латвию, освещая официальный зарубежный визит Зеленского.



На официальной странице Офиса президента в социальной сети Facebook назвали Латвию, где с официальным визитом находится Владимир Зеленский, Литвой. Ошибку заметили пользователи соцсети.



"Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры", - указано в сообщении пресс-службы. В то же время на фото видны латвийские флаги.





Через 20 минут ошибка все же была исправлена и появилось правильное название страны.

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