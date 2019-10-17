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Пресс-служба Зеленского вместо Латвии "отправила" его в Литву

Комментариев: 1
Офис президента перепутал Литву и Латвию, освещая официальный зарубежный визит Зеленского.
Владимир Зеленский находится с визитом в Латвии
Владимир Зеленский находится с визитом в Латвии
Офис президента Украины

На официальной странице Офиса президента в социальной сети Facebook назвали Латвию, где с официальным визитом находится Владимир Зеленский, Литвой. Ошибку заметили пользователи соцсети.

"Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры", - указано в сообщении пресс-службы. В то же время на фото видны латвийские флаги.
 
Через 20 минут ошибка все же была исправлена и появилось правильное название страны.
 
 

Напомним, 16 октября Зеленский начал официальный визит в Латвию. Президент Украины в Риге провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

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Теги: Латвия, визит, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    17.10.2019, 00:45
Оценка:  0
Антибес
Всё правильно.Ведь Украина-это Россия.А Литва-это Латвия.Браво,Зе-команда! :-)
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