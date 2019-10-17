Итоги 16 октября: Прогноз курса гривны, закон о судебной реформе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

МВФ дал прогноз курсу гривны; Рада приняла закон Зеленского о судебной реформе. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Против Луценко открыли еще одно дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

В НАБУ поступило постановление Соломенского районного суда Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Верховная Рада приняла закон Зеленского о судебной реформе

Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Речь идет об изменениях в законы “О судоустройстве и статусе судей“, “Об очистки власти“ и “О Высшем совете правосудия“.

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

МВФ резко улучшил прогноз курса гривны

Международный валютный фонд улучшил прогноз по курсу гривны на пять лет. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ.

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

2019 год - 26,75 грн/доллар (июльский прогноз - 28,68 грн/доллар)

2020 год - 27,72 грн/доллар (июльский прогноз - 29,96 грн/доллар)

2021 год - 28,70 грн/доллар (июльский прогноз - 30,55 грн/доллар)

2022 год - 29,67 грн/доллар (июльский прогноз - 31,01 грн/доллар)

2023 год - 30,64 грн/доллар (июльский прогноз - 31,47 грн/доллар)

2024 год - 31,61 грн/доллар (июльский прогноз - 31,94 грн/доллар)

Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера

Горсовет Харькова принял обращение к президенту, Верховной Раде и депутатам местных советов в поддержку формулы Штайнмайера . В обращении говорится, что формула является “единственным путем к прекращению войны“.

Горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг формулы Штайнмайера и прекратить акции Нет капитуляции.

Украина назвала дату старта разведения сил на Донбассе

Украина будет ждать семь суток соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

“7-дневный срок тишины – это не новость для Украины и для всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: “Да, 7 дней не было выстрелов“. Сегодня я знаю, что 2 дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина – и тогда можем говорить об отводе“, - сказал он.

Полиция задержала троих подозреваемых в краже золотого унитаза

Британская полиция арестовала трех человек в необычном деле о краже золотого унитаза с места рождения Уинстона Черчилля.

Турция понесла первые потери среди мирных жителей, обстрелы совершены с территории Сирии

В результате минометных обстрелов и ракетных атак пограничной турецкой провинции Мардин с территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения.

Турция объясняет проведение ею операции на севере Сирии борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Курды пикетировали посольство США в Киеве



Несколько десятков человек пришли на митинг с плакатами и курдскими флагами. Участники акции призвали США остановить турецкое наступление в Сирии.

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