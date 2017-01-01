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На Полтавщине три человека погибли в выгребной яме

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Трагедия произошла накануне на территории частного домовладения. Люди отравились опасными парами.
К изъятию тел из ямы привлекались шесть человек
К изъятию тел из ямы привлекались шесть человек
ГСЧС

В Полтавской области в городе Лохвица трое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 17 октября.

Отмечается, что трагедия произошла накануне на территории частного домовладения.

"Во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли три человека. Предварительно в результате отравления опасными парами", – говорится в сообщении.

К изъятию тел из ямы привлекалось шесть человек личного состава и одна единица техники.

Ранее в Херсоне 48-летний мужчина погиб, когда пытался достать телефон из выгребной ямы. Он умер до прибытия скорой помощи.

Также сообщалось, что в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погибла трехлетняя девочка.

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Теги: Отравления, мужчины, Полтавская область, жертвы, отравление, погибли, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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