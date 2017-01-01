В Днепре покрылась трещинами жилая пятиэтажка

Здание резко стало проседать.

Новые трещины на доме появляются ежедневно, и с каждым разом они все больше Facebook.com/washingtonpost

В городе Днепр на улице Златоустовской жилой пятиэтажный дом, возле которого начали строительство новой многоэтажки, начал проседать и покрылся трещинами.

Об этом сообщает "112 Украина".

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Жильцы говорят, что дом начал проседать и боятся, что он в любой момент уйдет под землю. После каждого дождя щелей в здании становится все больше, а его стены плесневеют.

"Высыпается из плиточных стен штукатурка. В доме даже страшно спать", - рассказала жительница сооружения Людмила Капаровская.

Член постоянной городской комиссии по вопросам бюджета Днепра Артем Павлов сказал, что около 1 миллиона гривен выделялось на ремонт сооружения.

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Эксперты выяснили, что сооружение подмывает снизу. Возле дома бурили скважину, после чего обнаружили под домом воду. Специалисты сейчас пытаются определить, откуда она там берется. Как только они сделают выводы, в мэрии подготовят проект укрепления фасада здания.

Как сообщалось 11 июля, в Киеве на "стеклянном" мосту появилась новая трещина и ослабли тросы.

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