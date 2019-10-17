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Сутки на Донбассе: 30 обстрелов, у ВСУ потери

Комментариев: 5
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 октября 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 17 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

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Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки (трижды), Водяного (семь раз), Марьинки (дважды), Песков (дважды), Лебединского (дважды), Пищевика, Чермалыка (дважды), Талаковки (дважды), Новомихайловки, Тарамчука, Луганского (трижды), Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.

Напомним, за сутки 15 октября погибли двое украинских военных и еще пятеро пострадали.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, погиб, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    17.10.2019, 10:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
SHOW MUST GO ON !!!
СЛАВА НАЦИИ НИХТ КАПИТУЛЯЦИИ !!!
УСИ НА ФРОНТ !!!
САЛО УРОНИЛИ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т. ВОРОГАМ!!!
НАВУКРАИНА ПОДНАДУЙСЭ !!!
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 10:28
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Во Вас вштыривает то!
Olena-    17.10.2019, 09:57
Оценка:  -1
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=m YkeJpSLPFk
птицелов    17.10.2019, 09:48
Оценка:  +1
птицелов
а зе комік і команда кажуть що два дні тиша, ще пять днів і можна війська відводити!
Зелибоба    17.10.2019, 10:16
Оценка:  0
Зелибоба
может для этого такие новости и пишут, что бы на Зеленскоро упоротых нациков спустить?
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