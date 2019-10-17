Сутки на Донбассе: 30 обстрелов, у ВСУ потери
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 октября 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 17 октября.
Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем, стрелкового оружия.
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Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки (трижды), Водяного (семь раз), Марьинки (дважды), Песков (дважды), Лебединского (дважды), Пищевика, Чермалыка (дважды), Талаковки (дважды), Новомихайловки, Тарамчука, Луганского (трижды), Зайцево, Золотого, Новозвановки и Катериновки.
Напомним, за сутки 15 октября погибли двое украинских военных и еще пятеро пострадали.
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