В Одесской области два человека сгорели в автомобиле

Водитель Volkswagen Passat в условиях сильного тумана слетел с дороги и врезался в кирпичную въездную стелу. Машина взорвалась и загорелась.

Авария произошла на въезде в село Дмитровка Bessarabia INFORM

В селе Дмитровка Килийского района Одесской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщило местное издание Bessarabia INFORM вечером в среду, 16 октября.

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Отмечается, что авария произошла на въезде в село Дмитровка. Автомобиль Volkswagen Passat направлялся со стороны Килии на большой скорости. Не справившись с управлением в условиях сильного тумана, водитель слетел с дороги и врезался в кирпичную въездную стелу. Машина взорвалась и загорелась.

30-летний житель Килии, который на днях стал отцом, и его пассажирка, жительница Белгород-Днестровского, погибли на месте, - говорится в сообщении.

Очевидцы пытались помочь водителю и пассажирке, но им это не удалось.

Я подбежал, стал выламывать дверь, девушка кричала, но я ничего не смог сделать, потому что машина вспыхнула, - рассказал один из свидетелей.

На месте работали представители полиции.

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Напомним, в Киеве маршрутка протаранила столб, есть пострадавшие. Инцидент произошел на улице Ильенко.

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