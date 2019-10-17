В Луганской области взорвался бензовоз, пострадал водитель
В Луганской области во время тушения возгорания дизельного топлива пострадал один человек - водитель бензовоза.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на территории агрофирмы загорелся и взорвался бензовоз.
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“В с. Шапаровка Белокуракинского района на территории агрофирмы “Заря“ во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза и разлитого горючего. В 16.34 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 м2. В результате пожара пострадал один человек“, - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГосЧС спасены две наземные емкости с дизтопливом, емкость с бензином и состав с маслами. К тушению пожара привлекалось 23 человека личного состава и восемь единиц техники.
Как сообщалось, в марте в Киеве мужчина погиб под колесами бензовоза.
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