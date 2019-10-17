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В Луганской области взорвался бензовоз, пострадал водитель

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Инцидент произошел на территории агрофирмы.
К тушению пожара привлекалось 23 человека личного состава и восемь единиц техники
К тушению пожара привлекалось 23 человека личного состава и восемь единиц техники
lg.dsns.gov.ua

В Луганской области во время тушения возгорания дизельного топлива пострадал один человек - водитель бензовоза.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на территории агрофирмы загорелся и взорвался бензовоз.

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“В с. Шапаровка Белокуракинского района на территории агрофирмы “Заря“ во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза и разлитого горючего. В 16.34 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 м2. В результате пожара пострадал один человек“, - говорится в сообщении.

Сотрудниками ГосЧС спасены две наземные емкости с дизтопливом, емкость с бензином и состав с маслами. К тушению пожара привлекалось 23 человека личного состава и восемь единиц техники.

Как сообщалось, в марте в Киеве мужчина погиб под колесами бензовоза.

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Теги: бензовоз, взрыв, Луганская область
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Комментариев (1)
Olena-    17.10.2019, 09:57
Оценка:  0
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=m YkeJpSLPFk
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