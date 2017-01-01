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“Ничего не скажешь - масштабное дело”: Луценко прокомментировал дело НАБУ против него

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Экс-генпрокурор разместил красноречивую фотографию.
Луценко разместил странное фото
Луценко разместил странное фото
facebook.com/LlutsenkoYuri

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал уголовное производство Национального антикоррупционного бюро Украины, которое возбудили против него. 

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Об этом Луценко сам написал в своем Facebook.

Луценко разметил на своей странице красноречивую фотографию скелета мамонта и метафорически объяснил действия НАБУ против него.

Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта - неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ это дело набу посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь - масштабное дело, - написал Луценко.

Напомним, НАБУ возбудило дело против Луценко. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против экс-генерального прокурора Юрия Луценко.

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Теги: Луценко, НАБУ, уголовное дело
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