“Ничего не скажешь - масштабное дело”: Луценко прокомментировал дело НАБУ против него

Экс-генпрокурор разместил красноречивую фотографию.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал уголовное производство Национального антикоррупционного бюро Украины, которое возбудили против него.

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Об этом Луценко сам написал в своем Facebook.

Луценко разметил на своей странице красноречивую фотографию скелета мамонта и метафорически объяснил действия НАБУ против него.

Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта - неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ это дело набу посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь - масштабное дело, - написал Луценко.

Напомним, НАБУ возбудило дело против Луценко. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против экс-генерального прокурора Юрия Луценко.

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