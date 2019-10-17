“Какой-то змей, б..дь”: Кернес нецензурно обозвал коллегу
Харьковский градоначальник Геннадий Кернес снова оказался в центре внимания. В этот раз он обозвал нецензурными словами своего коллегу.
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Соответствующее видео на YouTube опубликовала медиагруппа "Накипело".
Во время заседания городского совета 16 октября, Кернес нецензурно высказался в адрес одного из депутатов и назвал его змеем.
Вчера депутаты харьковского горсовета голосовали за переименование станции метро "Московская" на "Турбоатом". На видео можно увидеть, что данное решение поддержали 68 депутатов, 1 - воздержался. Кернес не мог воздержаться от комментариев на этот счет.
Решение принято. Один воздержался. Какой-то змей, б..дь, - заявил Кернес.
Между тем, депутат, который воздержался, прокомментировал обвинения Кернеса.
Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала, - сказал он.
Напомним, в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Станция "Московский проспект" была одной из семи первых станций метро в Харькове.
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