“Какой-то змей, б..дь”: Кернес нецензурно обозвал коллегу

Мэр Харькова снова отличился.

Харьковский градоначальник Геннадий Кернес снова оказался в центре внимания. В этот раз он обозвал нецензурными словами своего коллегу.

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Соответствующее видео на YouTube опубликовала медиагруппа "Накипело".

Во время заседания городского совета 16 октября, Кернес нецензурно высказался в адрес одного из депутатов и назвал его змеем.

Вчера депутаты харьковского горсовета голосовали за переименование станции метро "Московская" на "Турбоатом". На видео можно увидеть, что данное решение поддержали 68 депутатов, 1 - воздержался. Кернес не мог воздержаться от комментариев на этот счет.

Решение принято. Один воздержался. Какой-то змей, б..дь, - заявил Кернес.

Между тем, депутат, который воздержался, прокомментировал обвинения Кернеса.

Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала, - сказал он.

Напомним, в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Станция "Московский проспект" была одной из семи первых станций метро в Харькове.

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