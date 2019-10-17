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“Какой-то змей, б..дь”: Кернес нецензурно обозвал коллегу

Комментариев: 4
Мэр Харькова снова отличился.
Кернес отличился новой выходкой
Кернес отличился новой выходкой
facebook.com/gennadykernes

Харьковский градоначальник Геннадий Кернес снова оказался в центре внимания. В этот раз он обозвал нецензурными словами своего коллегу.

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Соответствующее видео на YouTube опубликовала медиагруппа "Накипело". 

Во время заседания городского совета 16 октября, Кернес нецензурно высказался в адрес одного из депутатов и назвал его змеем.

Вчера депутаты харьковского горсовета голосовали за переименование станции метро "Московская" на "Турбоатом". На видео можно увидеть, что данное решение поддержали 68 депутатов, 1 - воздержался. Кернес не мог воздержаться от комментариев на этот счет.

Решение принято. Один воздержался. Какой-то змей, б..дь, - заявил Кернес.

Между тем, депутат, который воздержался, прокомментировал обвинения Кернеса.

Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала, - сказал он.

Напомним, в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект". Станция "Московский проспект" была одной из семи первых станций метро в Харькове.

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Теги: Кернес, голосование, нецензурная брань
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Комментариев (4)
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Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 11:09
Оценка:  +4
Гопак_и_Гамак
Прикольно там у них! Всё по Понятиям!
Sergey Sergeevic    17.10.2019, 11:34
Оценка:  -2
Sergey Sergeevic
зато порядок в отличии от многих других городов...
addinol2008    17.10.2019, 12:06
Оценка:  +1
addinol2008
в тюрме тоже порядок переселяйся
Хитрый-Лис    17.10.2019, 12:10
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Порядок типа лижут задницу РФ?
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