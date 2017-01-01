"Недоразумения, а не противостояние": Скалецкая отрицает конфликт в МОЗ

Министр уверяет, что ведомство работает стабильно, хотя и существует некоторая "несогласованность".

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Скандал в Минздраве случился из-за недоразумений, но теперь всё уже налаживается. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в утреннем эфире “1+1“.

Несмотря на улучшения в работе ведомства, министр всё еще недовольна несогласованностью в структуре, которая “затягивает решение многих вопросов“.

Я, когда приходила в Министерство, считала, что каждый работает на своем месте, каждый имеет свои задачи, функции и должен их выполнять. А случается так, что надо искать какой-то документ в Министерстве, выяснять, где тот работник, который знает ту информацию, которая нужна министру сегодня и сейчас для встречи. Это на самом деле затягивает внутренние вопросы, – рассказала она.

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Впрочем, Скалецкая настаивает на том, что более-менее стабильная работа ведомства уже налажена и что противостояния в министерстве нет.

Я думаю, что это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние, и будем над этим работать, – сказала министр.

Напомним, 24 сентября работники Минздрава обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, заблокированы субвенционные платежи регионам.

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