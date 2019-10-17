“Не жалею”: Вакарчук рассказал, почему не пошел на выборы президента

По словам политика, это был осознанный выбор.

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук заявил, что не жалеет о своем решении не баллотироваться на пост президента. По его словам, в Раде он выполняет свою главную миссию.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью Украинской правде.

Я никогда в своей жизни не жалею за те вещи, которые я уже сделал. Я их осознанно делаю. И вообще это худшее, что может быть - сожалеть о том, что было, - сказал Вакарчук.

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По его словам, он считает работу в Верховной Раде 9 созыва своей главной миссией. Также политик отметил, что ожидал более мощную поддержку избирателей, ведь тогда в Раде могли бы работать больше депутатов “Голоса”. Тем не менее, сейчас Вакарчук доволен стартом своей партии.

Когда я вижу тех 20 человек, которые сегодня в парламенте наши, когда я вижу, как они дерутся, как тигры, как львы, как тигрицы и львицы, за те или иные поправки, за те или иные законы ... Я понимаю, что я сделал доброе дело - я завел этих людей в парламент, и мне уже приятно их. Не за свою карьеру, за их,- подчеркнул он.

Напомним, Вакарчук ушел с заседания Рады: у него запланирован концерт в Минске. Ранее Вакарчук заявлял, что покинет заседание, если оно затянется, чтобы успеть на концерт в столице Беларуси.

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