В Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами
Студентки училища в Сумах выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео, которое попало в социальные сети.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко.
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По факту жестокого обращения с животными (часть 3 статьи 299 ККУ) было возбуждено уголовное дело.
“Предварительно установлено, что происшествие произошло в городе Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будут установлены в ходе следствия“, – написала Науменко.
В комментариях другие пользователи опознали живодерок как учащихся местного училища.
“6 бурса, 1 курс, специальность “Визаж и парикмахер“. Темная – Клименко Диана, светлая – Заика Марина“, – говорится в сообщении.
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