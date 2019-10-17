В Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами

Прокуратура возбудила уголовное дело.

Студентки училища в Сумах выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео, которое попало в социальные сети.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко.

Живодерки веселясь расправились с животными скриншот

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По факту жестокого обращения с животными (часть 3 статьи 299 ККУ) было возбуждено уголовное дело.

“Предварительно установлено, что происшествие произошло в городе Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будут установлены в ходе следствия“, – написала Науменко.

В комментариях другие пользователи опознали живодерок как учащихся местного училища.

“6 бурса, 1 курс, специальность “Визаж и парикмахер“. Темная – Клименко Диана, светлая – Заика Марина“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 16 октября, под Одессой 12-летние подростки убили бездомного.

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