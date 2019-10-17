Заместитель министра экономики работал на российские спецслужбы.

СБУ расследует госизмену одного из замминистров ssu.gov.ua

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Служба безопасности Украины расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики Украины на спецслужбы России. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным следствия, с 2017 года по настоящее время экс-заместитель министра экономики, вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором одного из украинских оборонных предприятий осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

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Сообщается, что РФ поручила гражданину США собрать сведения о планах поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Он прибыл из России в Украину, чтобы установить контакты с сотрудниками Минэкономики и госпредприятий, которые задействованы в реализации Государственного оборонного заказа.

Он узнал о планах украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм и вступил в преступный сговор с директором ГП и экс-заместителем министра экономики.

Сообщается, что СБУ открыла уголовное производство в июне по статье “Госизмена“.

Напомним, СБУ арестовала харьковчанина за службу в “ЛНР“. Мужчина в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

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