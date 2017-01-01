“День за два”: Разумков отчитался о 50 днях Рады роликом а-ля Зеленский

Спикер опубликовал информативное видео.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отчитался о первых 50 дня парламента красноречивым видеороликом в стиле Зеленского.

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Видео Разумков опубликовал на своей странице в Facebook.

Разумков рассказал, что за первых 50 дней Рада успела сделать очень много неотложных дел.

За этот промежуток времени было сделано так много, но было сделано еще так мало, - сказал Разумков и уехал кататься по ночному Киеву.

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К слову, ролик снят в традиционном для команды президента Владимира Зеленского стиле. Присутствует акцент на фракцию “Слуга народа”.

За этот период:

рассмотрено 209 законопроектов;

из них принято: в целом - 56, в первом/втором чтениях - 16.



Напомним, Разумков хочет лишать мандата депутатов-прогульщиков. Но для этого придется менять конституцию, поэтому пока ограничатся штрафами.

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