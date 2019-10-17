Украинцам показали элитный дворец следователя ГПУ под Киевом

Выяснилось, что следователь владеет недвижимостью в Карпатах и Одесской области.

Журналисты показали элитный дом в Козине следователя Генеральной прокуратуры Украины Юрия Кривобока. Об этом идется в расследовании издания PROSUD.

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По данным журналистов, следователь департамента спецрасследований Генпрокуратуры Юрий Кривобок является владельцем элитного особняка в селе Козин Обуховского района. Его дворец занимает площадь около 2 тысяч квадратным метров. Приусадебный участок занимает 84 га.

Кроме того, журналисты выяснили, что семья Кривобока владеет недвижимостью в курортных районах. В частности, во владении семьи следователя ГПУ дома в Карпатах и Одесской области.

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По данным PROSUD, у семьи много недвижимости и элитных автомобилей, все это требует расследования.

Напомним, украинцам показали элитный особняк Богдана. Глава ОП с женой владеет элитной недвижимостью.

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