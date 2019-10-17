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Украинцам показали элитный дворец следователя ГПУ под Киевом

Комментариев: 4
Выяснилось, что следователь владеет недвижимостью в Карпатах и Одесской области.
Дом следователя ГПУ
Дом следователя ГПУ
скриншот

Журналисты показали элитный дом в Козине следователя Генеральной прокуратуры Украины Юрия Кривобока. Об этом идется в расследовании издания PROSUD.

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По данным журналистов, следователь департамента спецрасследований Генпрокуратуры Юрий Кривобок является владельцем элитного особняка в селе Козин Обуховского района. Его дворец занимает площадь около 2 тысяч квадратным метров. Приусадебный участок занимает 84 га. 

Кроме того, журналисты выяснили, что семья Кривобока владеет недвижимостью в курортных районах. В частности, во владении семьи следователя ГПУ дома в Карпатах и Одесской области.

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По данным PROSUD, у семьи много недвижимости и элитных автомобилей, все это требует расследования.

Напомним, украинцам показали элитный особняк Богдана. Глава ОП с женой владеет элитной недвижимостью.

 

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Теги: Юрий Кривобок, дом, снимки с воздуха, особняк
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Комментариев (4)
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Мыкола    17.10.2019, 13:40
Оценка:  0
Мыкола
Вот на защиту таких "честных" чиновников стал наш Коституционный суд! Спрашивается, зачем тратить коллосальные средства на защитников ворья и коррупционеров?
Агент_Смитт    17.10.2019, 13:33
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Чиво пристали к чесному чилавеку, у него очень талантливая жена, теща, дети, родня... Апсалютна все бизьнесъ мены (вумены), а сам он крестально чист, ну вы поняли.
Sancho-s    17.10.2019, 12:55
Оценка:  +2
Sancho-s
Со вкусом.... А пусть не дают...)))
alex-zol    17.10.2019, 12:53
Оценка:  -1
alex-zol
ну что, пришла весна? вперед к своим 8%-ам если не хотите работать!!!!
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