РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив

Аналитики отмечают необходимость возврата "азовских санкций", чтобы отрезвить оккупантов.

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Продолжительность искусственного удержания перед Керченским проливом кораблей, направляющихся в украинские порты Мариуполь и Бердянск, значительно возросла. На входе в Азовское море россияне удерживают их в 2,4 раза дольше, а на выходе из Азовского моря - в 3,2 раза. Об этом рассказал руководитель Мониторинговой группы “Института Черноморских стратегических исследований“ и “Майдана иностранных дел“ Андрей Клименко, пишет BlackSeaNews.

Как сообщается, в августе-сентябре 2019 действие угрозы “азовского пакета санкций“ окончательно закончилось, что и привело к увеличению срока задержки судов российскими пограничниками. По данным Клименко, в отличие от судов, идущих в азовские порты РФ, “мариупольские“ и “бердянские“ суда проходят Керченский пролив не в традиционной очереди, а отдельными караванами, которые формируются один раз в несколько дней, чтобы Береговая охрана ФСБ РФ тратила меньше времени, топлива на их проверку.

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По оценкам Клименко, ситуация с искусственным удержанием перед Керченским проливом “мариупольских“ и “бердянских“ судов в целом вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

Похоже, что настало время, когда снова нужно активировать вопрос об “азовском пакете“ санкций для российских портов Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: это порты Ростов-на-Дону, Азов и Темрюк. И, конечно, “Порт Кавказ“, тот самый, что напротив Керчи на побережье Тамани, - отметил Клименко.

Напомним, за 5 лет Россия переселила в Крым 140 тыс. россиян. Так оккупанты стремятся сделать местное население более лояльным.

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