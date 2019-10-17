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РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив

Комментариев: 6
Аналитики отмечают необходимость возврата "азовских санкций", чтобы отрезвить оккупантов.
РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив
РФ резко увеличила задержки украинских судов, проходящих Керченский пролив
depositphotos.com

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Продолжительность искусственного удержания перед Керченским проливом кораблей, направляющихся в украинские порты Мариуполь и Бердянск, значительно возросла. На входе в Азовское море россияне удерживают их в 2,4 раза дольше, а на выходе из Азовского моря - в 3,2 раза. Об этом рассказал руководитель Мониторинговой группы “Института Черноморских стратегических исследований“ и “Майдана иностранных дел“ Андрей Клименко, пишет BlackSeaNews.

Как сообщается, в августе-сентябре 2019 действие угрозы “азовского пакета санкций“ окончательно закончилось, что и привело к увеличению срока задержки судов российскими пограничниками. По данным Клименко, в отличие от судов, идущих в азовские порты РФ, “мариупольские“ и “бердянские“ суда проходят Керченский пролив не в традиционной очереди, а отдельными караванами, которые формируются один раз в несколько дней, чтобы Береговая охрана ФСБ РФ тратила меньше времени, топлива на их проверку.

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По оценкам Клименко, ситуация с искусственным удержанием перед Керченским проливом “мариупольских“ и “бердянских“ судов в целом вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

Похоже, что настало время, когда снова нужно активировать вопрос об “азовском пакете“ санкций для российских портов Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: это порты Ростов-на-Дону, Азов и Темрюк. И, конечно, “Порт Кавказ“, тот самый, что напротив Керчи на побережье Тамани, - отметил Клименко.

Напомним, за 5 лет Россия переселила в Крым 140 тыс. россиян. Так оккупанты стремятся сделать местное население более лояльным.

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Теги: Керченский пролив, Крым, Россия, Азовское море
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Комментариев (7)
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Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 13:39
Оценка:  +1
Гопак_и_Гамак
"Майдан иностранных дел"??? Оxyeть! Дайте два!!! )))
Антибес    17.10.2019, 13:21
Оценка:  +1
Антибес
АНАЛитики"Майдана иностранных дел"?Гыгыгыгыгы!!!Ну да,это очень влиятельные АНАЛитики!Ведь у них неоперабельный"Майдан мозга"! :-)
xapi3mat    17.10.2019, 13:16
Оценка:  -2
xapi3mat
рф опять доказывает всем - санкции снимать не только нельзя но и новых надо дабавить! слишком туго доходит - мозга же нет!
hcr    17.10.2019, 13:41
Оценка:  0
hcr
А шо ты хотел, украина выбрала войну, так что не жалуйся )))))
PINKIPAU    17.10.2019, 12:53
Оценка:  -4
PINKIPAU
Горите в аду, кацапы лаптеногие.
Vasya_iz_Ivanovo    17.10.2019, 13:09
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Ты, это, так не напрягайся - обсерешься.
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 13:40
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
Вам бы, губошлёп, не сцене играть!..
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