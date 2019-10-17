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Врачи называют разные версии: В Черновцах женщина умерла после операции у гинеколога

Комментариев: 2
Наталья Винник мечтала стать мамой, но не могла забеременеть.
Роднственники Натальи ждут результатов вскрытия
Роднственники Натальи ждут результатов вскрытия
скриншот из видео

В Черновцах в результате простой гинекологической процедуры умерла 37-летняя женщина Наталья Винник, которая надеялась, что в клинике ей помогут восстановить репродуктивную функцию.

Об этом сообщает ТСН.

По словам родных погибшей женщины, врачи предоставляют совсем разные версии смерти и это наводит мысли, что они пытаются скрыть истинную причину.

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“Версии - это аллергическая реакция, и лопнул легочный тромб. Когда зашел в кабинет уточнить, что стало причиной смерти, то сказали: резко упало давление. Две разные версии в течении такого малого отрезка времени“, - говорит муж сестры погибшей.

При этом, по словам родственников, Наталья не имела серьезных проблем со здоровьем, только не могла забеременеть, поэтому и отправилась в клинику.

Исполняющий обязанности главврача клиники сообщил, что сама операция под общим наркозом у женщины прошла успешно, а проблемы начались уже после нее - имела место остановка сердца и отек легких.

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Родные Натальи Винник ждут результатов вскрытия, чтобы выяснить истинную причину ее смерти и сообщают о готовности подавать иски против врачей. В полиции уже открыли уголовное производство по факту смерти и вероятного ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

Как сообщалось в марте, врача-анестезиолога Черниговской области наказали за смерть роженицы и ребенка.

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Теги: гинеколог, смерть, операция, хирург, Черновцы
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Комментариев (2)
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Антибес    17.10.2019, 13:13
Оценка:  -1
Антибес
На той земле самки забеременеть могут только от чупакабры.Упоротая старушка Виолетта Галутина тоже скоро копыта откинет.От рака.Та земля не оставляет шансов вырожденцам.А таких там-львиная доля.
Кайдаш    17.10.2019, 13:03
Оценка:  -2
Кайдаш
гЕниколог хоть жив?
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