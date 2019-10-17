Импорт электроэнергии из Беларуси – это импорт из РФ, - Кучеренко

Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, поэтому импорт электроэнергии из Беларуси – это импорт из России.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в Facebook, комментируя законопроект Андрея Геруса, в котором отменяется импорт электроэнергии из России, но остается – из Беларуси.

“Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, управляемую Москвой. Не верьте тому, кто начал уверять, что мы отказались от российского импорта. Это фейк“, - написал Кучеренко.

Он также сообщил, что именно поэтому страны Балтии летом приняли решение к 2025 году отсоединиться от энергосистем России и Беларуси, чтобы синхронизировать их с ЕС.

“Прибалтийские страны и Евросоюз утвердили сроки отсоединения от энергосистем Беларуси и России. Подписана “дорожная карта“ по синхронизации электросетей Латвии, Литвы, Эстонии через Польшу с континентальной сетью Евросоюза. К 2025 году электросети стран Балтии будут рассинхронизированы с энергосистемами Беларуси и России“, - написал Кучеренко.

18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским.

15 октября Андрей Герус зарегистрировал в парламенте законопроект “О внесении изменения в Закон Украины “О рынке электрической энергии“ (№2236-2), в котором отменяет свою поправку по импорту электроэнергии из России, но остается возможность импортировать ее из Беларуси.

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец высказал мнение, что принятие законопроекта Геруса остановит евроинтеграцию Украины и усилит влияние России в отечественной энергетике.