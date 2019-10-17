Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чиновники времен Януковича выиграли дело в ЕСПЧ против Украины

Комментариев: 4
Евросуд по правам человека признал, что чиновников уволили по люстрации не за их проступки, а за сам факт их работы на госслужбе.
Чиновники времен Януковича выиграли дело в ЕСПЧ против Украины
Чиновники времен Януковича выиграли дело в ЕСПЧ против Украины
wikipedia.org

Читай также: В ЕСПЧ Украина и Россия разошлись во мнениях о дате начала российской оккупации Крыма

Увольнение государственных служащих на основании закона Украины “Об очищении власти“ 2014 года привело к нарушению их прав. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу “Полях и другие против Украины“, пишет “Европейская правда“.

Заявителями по данному делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко. Первых трех заявителей уволили с госслужбы в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года, на том основании, что они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах, то есть во время правления бывшего президента Виктора Януковича.

Читай также: Лещину уволили с поста уполномоченного по делам ЕСПЧ

Четвертого заявителя уволили за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке, а пятого – за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

Чиновники пытались восстановиться через украинские суды, но в конечном итоге им это сделать не удалось. После этого они обратились в ЕСПЧ.

В сегодняшнем решении по этому делу ЕСПЧ единогласно установил, что при увольнении этих чиновников были нарушены статья 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне и статья 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

Читай также: Стали известны топ-3 кандидата на пост судьи ЕСПЧ от Украины

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в качестве возмещения морального вреда. Суд также присудил выплатить 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.

Суд установил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению уже идут более 4,5 лет и до сих пор не завершены.

Читай также: Нидерланды согласились участвовать в процедурах ЕСПЧ по делу о боинге МН17

По статье 8 Конвенции Суд не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако Суд решил, что Закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занимаемых ими должностей в партии до 1991 года.

Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский Закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными, - говорится в решении ЕСПЧ.

Напомним, Украина стала быстрее выполнять решения ЕСПЧ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ЕСПЧ, чиновники, Янукович, люстрация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    17.10.2019, 13:35
Оценка:  +3
Мыкола
Долбо-бское меньшинство в лице бандерлогов, которых в Украине 8% , навязывает нашей стране свои порядки, ведущие нас к тотальному вымиранию. Но они этого не хотят понимать
Николай510    17.10.2019, 13:21
Оценка:  -4
Николай510
А то что эти "чиновники" в груповухе грабили украинский народ? - об этом ни слова на коррумпированном "эвропейском суде"?
Адекваты    17.10.2019, 13:48
Оценка:  +1
Адекваты
А потроховиты не грабили)) Как сказал один умный человек" лучше пусть крадут с прибыли,чем с убытков".А до вас это никак не доходит-майдарасты))))
КимЧенПых    17.10.2019, 13:18
Оценка:  +3
КимЧенПых
хаха, зрада.
xapi3mat    17.10.2019, 13:12
Оценка:  -1
xapi3mat
бееедные чиновники.... оторвали от кормушки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь