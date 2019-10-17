Чиновники времен Януковича выиграли дело в ЕСПЧ против Украины

Евросуд по правам человека признал, что чиновников уволили по люстрации не за их проступки, а за сам факт их работы на госслужбе.

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Увольнение государственных служащих на основании закона Украины “Об очищении власти“ 2014 года привело к нарушению их прав. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу “Полях и другие против Украины“, пишет “Европейская правда“.

Заявителями по данному делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко. Первых трех заявителей уволили с госслужбы в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года, на том основании, что они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах, то есть во время правления бывшего президента Виктора Януковича.

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Четвертого заявителя уволили за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке, а пятого – за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

Чиновники пытались восстановиться через украинские суды, но в конечном итоге им это сделать не удалось. После этого они обратились в ЕСПЧ.

В сегодняшнем решении по этому делу ЕСПЧ единогласно установил, что при увольнении этих чиновников были нарушены статья 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне и статья 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

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Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в качестве возмещения морального вреда. Суд также присудил выплатить 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.

Суд установил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению уже идут более 4,5 лет и до сих пор не завершены.

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По статье 8 Конвенции Суд не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако Суд решил, что Закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занимаемых ими должностей в партии до 1991 года.

Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский Закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными, - говорится в решении ЕСПЧ.

Напомним, Украина стала быстрее выполнять решения ЕСПЧ.

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