В ООС на замаскированном устройстве подорвался военный, - Минобороны

Украинский воин погиб в результате взрыва.

Обстрелы в зоне ООС продолжаются. По оперативной информации Министерства обороны, с начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По предварительной информации, на луганском направлении оккупанты обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Боевики выпустили по украинским позициям 8 мин 82-го калибра неподалеку от Новозвановки, и 8 мин калибра 120 мм вблизи Золотого, где планируется разведение сил.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Украина будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. По словам президента, боевики соблюдают режим тишины на оговоренных участках уже 2 дня.

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