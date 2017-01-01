Для борьбы с контрабандой чулок привлекли 5 оперативно-военных групп - экс-глава таможни

Макаренко отметил, что при этом проблемам наркотрафика и незаконной миграции уделяется слишком мало внимания.

По мнению Макаренко, граница в восточных регионах остается без должного внимания sfs.gov.ua

Для борьбы с контрабандой на пунктах пропуска в центральной, южной и западной частях страны брошены значительные силы, в то время как восточное направление остается без внимания.

Об этом экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко написал в Facebook.

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В качестве доказательства он опубликовал приказ главы ГПСУ Сергея Дейнеко о создании 5 оперативно-военных групп для их последующего применения в ряде пограничных пунктов пропуска.

“А другие 6993 километра государственной границы кто будет контролировать? Или вся национальная безопасность, борьба с незаконной миграцией, наркотрафиком и т.д. должна сосредоточиться вокруг контейнеров с женскими чулками?“ - прокомментировал Макаренко документ.

Как сообщалось 25 сентября, в Киеве изъяли контрабандную агрохимию на 25 млн гривен.

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