Кабмин запустил онлайн-карту вырубки лесов

Пока карта охватывает только три области, но до конца года в нее будут добавлены все регионы.

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Государственное агентство по вопросам лесных ресурсов запустило пилотный мониторинговый проект электронного реестра легальных рубок леса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект представляет собой онлайн-карту, на которой представлены легальные лесозаготовительные работы. Имея такую информацию в открытом доступе, украинцы могут легко выявлять нелегальные вырубки леса. Правда пока проект охватывает всего три области: Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую.

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По словам генерального директора лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Гослесагентства Виктора Мельниченко, полностью проект заработает в ближайшие месяцы:

Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. До конца года планируем распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов, - заявил он.

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В правительстве сообщают, что пользуясь картой рубок, украинцы смогут проверять легальность лесозаготовительных работ, свидетелями которых они стали. В случае выявления нелегальных работ там советуют обращаться в полицию или Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.

Напомним, СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Закарпатье. Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающим хозяйствам.

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