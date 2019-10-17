Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному со скандальным прошлым

Алексей Оцерклевич заставлял солдата бегать по плацу с гирей.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил первое за время своего президентства звание генерала бывшему начальнику Управления госохраны Алексею Оцерклевичу, уволенному 16 октября президентом.

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Приказ появился на сайте главы государства.

Между тем, издание Страна сообщило интересные подробности из биографии Оцерклевича.

По информации журналистов, Алексей Оцерклевич был осужден за неуставные отношения в армии Дело дошло до суда. Военный суд Киевского гарнизона присудил ему полтора года служебных ограничений и штраф на 15% денежного довольствия. Деталей преступления нет.

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В 2011 году он попал в скандальную историю после того, как заставил солдата бегать с гирей по плацу. Тот уронил снаряд и сломал себе ногу.

По этому факту военная прокуратура открыла дело. Оцерклевич был осужден второй раз по статье 424-й (часть вторая): "использование неуставных методов влияния на подчиненных военнослужащим". Козелецкий райсуд Черниговской области приговорил Оцерклевича к четырем годам - но без лишения свободы. Офицер отделался двухлетним испытательным сроком.

Журналисты узнали, что из-за двух судимостей четыре года назад СБУ отказала Алексею Оцерклевичу в доступе к государственной тайне. Вероятно, тот уже тогда пытался подняться по службе.

Также известно, что новый глава УГО - человек из близкого окружения главы Офиса президента Андрея Богдана. Они лично знакомы еще по временам АТО, где Богдан бывал как волонтер.

Напомним, Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы. Первый раз Кузьмук был на посту Министра обороны Украины с 1990 по 1995 годы.

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