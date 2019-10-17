Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному со скандальным прошлым

Комментариев: 4
Алексей Оцерклевич заставлял солдата бегать по плацу с гирей.
Алексей Оцерклевич
Алексей Оцерклевич
Facebook: Алексей Оцерклевич

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил первое за время своего президентства звание генерала бывшему начальнику Управления госохраны Алексею Оцерклевичу, уволенному 16 октября президентом.

Читай также: Не подчинялись штабу АТО: Муженко рассказал об Иловайской трагедии

Приказ появился на сайте главы государства.

Между тем, издание Страна сообщило интересные подробности из биографии Оцерклевича.

По информации журналистов, Алексей Оцерклевич был осужден за неуставные отношения в армии Дело дошло до суда. Военный суд Киевского гарнизона присудил ему полтора года служебных ограничений и штраф на 15% денежного довольствия. Деталей преступления нет.

Читай также: Зеленский уволил Демчину "в запас"

В 2011 году он попал в скандальную историю после того, как заставил солдата бегать с гирей по плацу. Тот уронил снаряд и сломал себе ногу. 

По этому факту военная прокуратура открыла дело. Оцерклевич был осужден второй раз по статье 424-й (часть вторая): "использование неуставных методов влияния на подчиненных военнослужащим". Козелецкий райсуд Черниговской области приговорил Оцерклевича к четырем годам - но без лишения свободы. Офицер отделался двухлетним испытательным сроком. 

Журналисты узнали, что из-за двух судимостей четыре года назад СБУ отказала Алексею Оцерклевичу в доступе к государственной тайне. Вероятно, тот уже тогда пытался подняться по службе.

Также известно, что новый глава УГО - человек из близкого окружения главы Офиса президента Андрея Богдана. Они лично знакомы еще по временам АТО, где Богдан бывал как волонтер.

Напомним, Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы. Первый раз Кузьмук был на посту Министра обороны Украины с 1990 по 1995 годы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, Оцерклевич, генерал, звание, судимости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    17.10.2019, 15:18
Оценка:  0
alex-zol
некоторых солдат, особенно рагулей, иначе не научить не чему!!!!!
Кайдаш    17.10.2019, 15:16
Оценка:  +1
Кайдаш
А ещё он припахивал духов измерять взлётку спичечным коробком, драить очка зубной щёткой и лично переводил духов в помазки кожаным армейским ремнём с пряжкой ))))
LERMI_    17.10.2019, 14:52
Оценка:  -4
LERMI_
Який през такі й хенерали!
Хитрый-Лис    17.10.2019, 14:44
Оценка:  -4
Хитрый-Лис
Мразь !!!!!!!!!!!!
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 14:36
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
Да нормальный чел, просто жёсткий. Такой и нужен!
Rangol    17.10.2019, 14:32
Оценка:  +1
Rangol
Так то же было при Януковиче, а тогда настоящих героев Украины гнобили и сажали в тюрьмы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь