"По сути, братья": Сенцов рассказал о различиях и схожести украинцев и россиян

За годы пребывания в российской тюрьме украинец сумел понять россиян.

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Украинцы и россияне “родственные народы“ и, “по сути, братья“, но при этом, в отличие от украинцев, россияне удивительно безразличны к своему государству. Такое мнение бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Отвечая на вопрос журналиста о впечатлениях, которые Сенцов получил “путешествуя“ по разным тюрьмам России во время своего заключения, он отметил, что сумел узнать много нового о российском обществе:

Я был на акциях протеста на Майдане (зимой 2013–2014 годов в Киеве) и думал, что система Путина с ее беззаконием и варварством скоро рухнет, что люди больше не будут ее терпеть и что революция уже близка. Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья, и между нами мало различий. У меня самого русские корни. Но с каждым годом в тюрьме я все яснее понимал, что люди (в России – ред.) совершенно безразличны к тому, что происходит в их стране, - рассказал Сенцов.

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Он указал на то, что россияне привыкли дистанцироваться от государства и считают, что они не способны что-либо изменить:

После 20 лет правления Путина они даже не поняли, что он может быть проблемой. Они считают бедность нормальной, а также тот факт, что государство мало о них заботится, что оно постоянно лжет, а полиция и суд коррумпированы. Когда я говорю им, что в Европе есть страны, где все совершенно иначе, они не верят в это, - говорит Сенцов.

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Также украинский режиссер отметил, что безразличие к своей стране у россиян удивительным образом сочетается с шовинизмом:

Это равнодушие сочетается с некими имперскими амбициями, с гордостью за какой-то успех во внешней политике, который никоим образом не поможет вам вернуться домой в Якутию. Это ужасная смесь агрессии и пассивности, - заявил он.

Напомним, Сенцов дал показания ООН о нарушении своих прав в России. В последующем эта информация будет использована в публичных отчетах по Крыму и для суда над виновными.

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