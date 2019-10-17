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"По сути, братья": Сенцов рассказал о различиях и схожести украинцев и россиян

Комментариев: 25
За годы пребывания в российской тюрьме украинец сумел понять россиян.
Сенцов рассказал о различиях и схожести украинцев и россиян
Сенцов рассказал о различиях и схожести украинцев и россиян
Фейсбук Олега Сенцова

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Украинцы и россияне “родственные народы“ и, “по сути, братья“, но при этом, в отличие от украинцев, россияне удивительно безразличны к своему государству. Такое мнение бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Отвечая на вопрос журналиста о впечатлениях, которые Сенцов получил “путешествуя“ по разным тюрьмам России во время своего заключения, он отметил, что сумел узнать много нового о российском обществе:

Я был на акциях протеста на Майдане (зимой 2013–2014 годов в Киеве) и думал, что система Путина с ее беззаконием и варварством скоро рухнет, что люди больше не будут ее терпеть и что революция уже близка. Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья, и между нами мало различий. У меня самого русские корни. Но с каждым годом в тюрьме я все яснее понимал, что люди (в России – ред.) совершенно безразличны к тому, что происходит в их стране, - рассказал Сенцов.

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Он указал на то, что россияне привыкли дистанцироваться от государства и считают, что они не способны что-либо изменить:

После 20 лет правления Путина они даже не поняли, что он может быть проблемой. Они считают бедность нормальной, а также тот факт, что государство мало о них заботится, что оно постоянно лжет, а полиция и суд коррумпированы. Когда я говорю им, что в Европе есть страны, где все совершенно иначе, они не верят в это, - говорит Сенцов.

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Также украинский режиссер отметил, что безразличие к своей стране у россиян удивительным образом сочетается с шовинизмом:

Это равнодушие сочетается с некими имперскими амбициями, с гордостью за какой-то успех во внешней политике, который никоим образом не поможет вам вернуться домой в Якутию. Это ужасная смесь агрессии и пассивности, - заявил он.

Напомним, Сенцов дал показания ООН о нарушении своих прав в России. В последующем эта информация будет использована в публичных отчетах по Крыму и для суда над виновными.

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Теги: Сенцов, Россия, интервью, тюрьма
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Комментариев (27)
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farfalle    17.10.2019, 15:13
Оценка:  -2
farfalle
Зато рагули небезразличны - каждый год майдан, а у власти все те же. Да и государство не состоялось - охлократия в чистом виде.
Boxerogos    17.10.2019, 15:08
Оценка:  +1
Boxerogos
На правах антитроллинга.Под никами PINKIPAU,wtf2wtf,via_dolorosa,Анд рей_и_Богдан и СтальнаяКрыса пишет умалишённая старушка Виолетта Галутина из Черновцов,которая к 50 годам не имеет и 50 мг мозга,ибо Путин пробрался и украл мозг этой старушки уже как 6 лет.)))))))))))))))
PINKIPAU    17.10.2019, 15:14
Оценка:  0
PINKIPAU
Дурачек путинский, тут ты мимо. Соси х уй и не балуй. Могу тебе свой предложить)))).
Кайдаш    17.10.2019, 15:07
Оценка:  -4
Кайдаш
"Нас время рассудит,
Лет 10 пролетит и ты меня поймёшь.
Меж нами не будет вражды, но помни:
Что посеешь, то пожнёшь!" (с)
farfalle    17.10.2019, 15:14
Оценка:  -1
farfalle
Не отвлекайся от польских грядок. Что не сей, все у вас рабы рождаются. Под кого бы лечь - суть национальной идеи.
Кайдаш    17.10.2019, 15:19
Оценка:  0
Кайдаш
Не nuздела бы твоя рожа - не носила бы синяков
Boxerogos    17.10.2019, 15:04
Оценка:  0
Boxerogos
Ах ты ж путинский агент!Ах ты ж кремлёвский посипака!Ах ты ж ольгинский бот из раши!Да как ты посмел написать что укоаинцы и россияне братские народы!Любой потрохобот с десятками аккаунтов на бухое свинное рыло тебя за это назовёт полковником ФСБ и украинофобом!!! :-)
PINKIPAU    17.10.2019, 15:04
Оценка:  -2
PINKIPAU
Братья ? Нет. Брат брата убивать не будет... Скорее придурковатый, дикий сосед.
farfalle    17.10.2019, 15:15
Оценка:  -1
farfalle
Ну посмотри списки для обмена - украинцев на украинцев меняют. Так кто кого убивает, рагулек?
ЗаУкраїну    17.10.2019, 14:42
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
Когда Богдан поХмельницкий из-за беспрерывных притеснений со стороны пШекляндии, был вынужден пойти на союз с Россией, галицаи сидели под пятой пшеков и не чирикали. Они тогда окатоличивались. 337 лет Украина и Россия были вместе. За эти столетия народы так перемешались, что можно только разрубить..
ЗаУкраїну    17.10.2019, 14:45
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Что вот уже 28 лет успешно и делается. Топором служат все те же галицаи. Жи.ды запустили их как торпеду в здоровое тело Украины. С целью доказать что украинцы и русские совершенно разные народы. И успехи уже имеются.
WTF2wtf    17.10.2019, 14:50
Оценка:  -4
WTF2wtf
Этим набором слов ты сейчас пытался оправдать эту путинскую войну против Украины???
Ипать баклан ...
ЗаУкраїну    17.10.2019, 15:08
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
WTF2wtf, тЫкать будешь себя палкой в ж.опу, галицай недорезанный. Войну вы развязали,точка. Ни Крым, ни Донбасс даже не помышляли отделяться. Путин да, вступился за родню. А как иначе?
Via_dolorosa    17.10.2019, 14:41
Оценка:  0
Via_dolorosa
Славянские народы имеют общие черты но не надо из них делать один колхоз; хотя бы по тому что украинцы и русск. по разному представляют себе державность и своё место в этом образовании, по разному относятся к культу Царя батюшки. Это разные народности с разной ментальностью.
farfalle    17.10.2019, 15:16
Оценка:  0
farfalle
Про вашу ментальность всю правду народные анекдоты говорят. И вся история ваша - история поражений и предательств
kapablankas    17.10.2019, 14:35
Оценка:  -2
kapablankas
потерял берег
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 14:31
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
О! Как это знакомо! Надя Савченко №2 ! Торпедные аппараты - товсь!
WTF2wtf    17.10.2019, 14:45
Оценка:  -3
WTF2wtf
Дальше заголовка путинским читать запрещено?
СтальнаяКрыса    17.10.2019, 14:24
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Всё это генетические наследие от монгольського рабства, в Украине этого меньше, так как украинцы проживали дальше от орды.
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 14:32
Оценка:  -2
Гопак_и_Гамак
Ну почему Вы такой мудак, а?!
WTF2wtf    17.10.2019, 14:47
Оценка:  -1
WTF2wtf
Рашик, чего ты постоянно срываешься на тупой нацистский срач против всего украинского?
Это вся суть нынешней "путенской политики"?
Этим говном вы пытаетесь для себя самих оправдывать эту путинскую войну против Украины, убогие?
ThaiFever    17.10.2019, 14:58
Оценка:  0
ThaiFever
Киевское княжество 170 лет был под прямым управлением монголов , не имея в этот период князей в Киеве , Часть других княжеств в том числе и Московское были вассальными и платили дань , часть вообще не постигла сия участь например Новгородское Псковское Владимирское
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