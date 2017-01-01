Зеленский подарил сотруднику своей пресс-службы атлас после конфуза с Латвией

Конфуз закончился взысканием и подарком.

Президент Украины Владимир Зеленский подарил SMM-специалисту, который случайно “отправил” его в Литву, вместо Латвии, географический атлас.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, сотрудник Офиса президента, который допустил досадную ошибку отделался денежным взысканием. Лично от президента он получил в подарок атлас.

Вчера в посте на аккаунте Офиса Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта, - написал Тимошенко.

Напомним, пресс-служба Зеленского вместо Латвии "отправила" его в Литву. Офис президента перепутал Литву и Латвию, освещая официальный зарубежный визит Зеленского.

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