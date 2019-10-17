В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре

Мужчину нашли на опоре высоковольтной линии посреди улицы Чудской . Он был повешен на проводе.

На месте инцидента работала полиция Первый городской

В Кривом Роге на улице Чудской в Центрально-Городском районе обнаружили повешенным мужчину.

Об этом накануне сообщил Первый городской.

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Отмечается, что мужчину нашли на опоре высоковольтной линии посреди улицы. Он был повешен на проводе. Следов насильственной смерти не обнаружено, подозревают, что несчастный совершил самоубийство. На месте трагедии работала полиция.

Как сообщалось 11 октября, в Киеве больная раком женщина выбросилась из окна.

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