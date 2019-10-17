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В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре

Комментариев: 9
Мужчину нашли на опоре высоковольтной линии посреди улицы Чудской . Он был повешен на проводе.
На месте инцидента работала полиция
На месте инцидента работала полиция
Первый городской

В Кривом Роге на улице Чудской в Центрально-Городском районе обнаружили повешенным мужчину.

Об этом накануне сообщил Первый городской.

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Отмечается, что мужчину нашли на опоре высоковольтной линии посреди улицы. Он был повешен на проводе. Следов насильственной смерти не обнаружено, подозревают, что несчастный совершил самоубийство. На месте трагедии работала полиция.

Как сообщалось 11 октября, в Киеве больная раком женщина выбросилась из окна.

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Теги: самоубийство, фото, мужчина, суицид, самоубийца, Кривой Рог
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Комментариев (9)
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T-REX2    17.10.2019, 16:44
Оценка:  +1
T-REX2
Надо взорвать все опоры..........
Люблю_Украину    17.10.2019, 16:10
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Да что ж за нация такая, мерзопакостная!) Каждый день кого-то насилуют, шпарят кипятком. избивают младенцев беззащитных, стреляют в людей на улицах, на детских площадках детям ножом угрожают, гос измены творят, вешаются где попало!
Кайдаш    17.10.2019, 16:15
Оценка:  -4
Кайдаш
А вот и педерасты появились, которых припоминал Г_и_Г, уходя в спортзал ))))
Люблю_Украину    17.10.2019, 16:24
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Всем плевать на твою сексуальную ориентацию и больные фантазии. Но вот то что лезешь в чужие Коментарии без мыла, характеризует тебя как настоящего боевого диванного европеизированного педокраинца. На марши ходишь 100%!
Кайдаш    17.10.2019, 16:30
Оценка:  -3
Кайдаш
Упс... От диванного воина и слышу. Смени аватар, не позорь наш флаг
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 15:48
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Теперь надо ждать самоубийц на батареях отопления и газовых трубах. Реформы - они такие!
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 15:57
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
Что минусим? Страшно??? Не ссать! МВФ замёрзнуть не даст, выдав очередной кредит на поддержание температуры патриотического тела! )))
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 15:58
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Ладно, педерасты бигмировские, я в спортзал. А вам - дрочить дальше. Интернет-война не терпит пауз и перемирий!
Кайдаш    17.10.2019, 16:05
Оценка:  -4
Кайдаш
Наша пісня гарна, нова,
Починаєм її знову... )))
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