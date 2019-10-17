НАБУ задержало Гладковского-Свинарчука при попытке выехать из Украины

Бывший замглавы СНБО подозревается в масштабных хищениях в оборонной сфере.

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Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался покинуть Украину, но его не выпустили. А вскоре после этого его и вовсе задержали в ресторане, куда он отправился из аэропорта. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Для справки. Гладковский является фигурантом журналистского расследования, проведенного программой “Наши деньги с Денисом Бигусом“. Журналисты выяснили, что сын Олега Гладковского — Игорь — участвовал в схемах хищения бюджетных средств в оборонном комплексе Украины.

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Олега Гладковского считают близким другом пятого президента Украины Петра Порошенко. По мнению расследователей, руководство “Укроборонпрома“ знало о мошеннических сделках, проводимых семьей Гладковского, и даже давало на них согласие.

После выхода в эфир выпуска программы “Наши деньги с Денисом Бигусом“, в котором фигурировал Гладковский, он обратился в полицию с требованием проверить факты, озвученные журналистами, а также попросил президента временно приостановить его полномочия в СНБО. Порошенко поддержал эту идею и 4 марта своим указом освободил Олега Гладковского от должности первого заместителя секретаря СНБО.

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Дело семьи Гладковских получило большую огласку накануне президентских выборов 2019 года и стало известно как “дело Свинарчуков“. Именно такую фамилию — Свинарчук — семья Гладковских носила до 2014 года.

Напомним, в оборонном деле Гладковского-младшего назначили четыре экспертизы.

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