Задержание Гладковского: назвала причина и появились кадры с места задержания

НАБУ задержало Гладковского.

Олег Гладковский пытался покинуть территорию Украины и был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Портал Lenta.UA опубликовал первые кадры с места задержания фигуранта громкого дела.

Сообщается, что сотрудники НАБУ провели операцию по задержанию Гладковского в ресторане Kidev на Бориспольской трассе после того, как он попытался улететь из Украины.

НАБУ подтвердило информацию lenta.ua

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Кроме того, в НАБУ подтвердили, что экс-заместитель главы СНБО Олег Гладковский задержан. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.Однако деталей задержания пока не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского-Свинарчука при попытке выехать из Украины. Бывший замглавы СНБО подозревается в масштабных хищениях в оборонной сфере.

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