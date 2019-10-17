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Задержание Гладковского: назвала причина и появились кадры с места задержания

Комментариев: 1
НАБУ задержало Гладковского.
Гладковского арестовали
Гладковского арестовали
lenta.ua

Олег Гладковский пытался покинуть территорию Украины и был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. 

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Портал Lenta.UA опубликовал первые кадры с места задержания фигуранта громкого дела.

Сообщается, что сотрудники НАБУ провели операцию по задержанию Гладковского в ресторане Kidev на Бориспольской трассе после того, как он попытался улететь из Украины.

НАБУ подтвердило информацию
НАБУ подтвердило информацию
lenta.ua

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Кроме того, в НАБУ подтвердили, что экс-заместитель главы СНБО Олег Гладковский задержан. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.Однако деталей задержания пока не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского-Свинарчука при попытке выехать из Украины. Бывший замглавы СНБО подозревается в масштабных хищениях в оборонной сфере.

 

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Теги: Гладковский, НАБУ, арест, бегство
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Комментариев (1)
Woodbrother    17.10.2019, 15:22
Оценка:  +1
Woodbrother
О да, такая опасная статья, что на перехват бросили все спецпрдразделения. А рядом гуляет портнов, но набу не может его найти.
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