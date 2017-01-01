ГПУ просит Раду разрешить арест депутата Дубневича

Генпрокурор обратился к парламенту с официальным запросом, поскольку доказательная база на депутата уже собрана.

Читай также: Украинцам показали элитный дворец следователя ГПУ под Киевом

В четверг, 17 октября, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Хотя в сообщении ГПУ прямо не указываются имя и фамилия депутата, из контекста очевидно, что речь идет о мажоритарщике-самовыдвиженце из депутатской группы “За майбутнє“ Ярославе Дубневиче.

Читай также: ГПУ расследует хищения при производстве артиллерийских снарядов и закупке бронемашин

В частности сообщается, что досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, депутат нанес убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.

В ГПУ утверждают, что собрали достаточно доказательств того, что, будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, занимая пост Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, подозреваемый проворачивал схемы, по которым “Укрзализныця“ вынуждена была закупать железнодорожное оборудование по завышенным ценам.

Читай также: ГПУ вызвала на допрос экс-министра юстиции Лукаш

Поскольку по действующему законодательству привлечь народного депутата к уголовной ответственности можно только с согласия Верховной Рады Украины, генеральный прокурор просит парламент дать такое разрешение.

Напомним, Генпрокуратура рассматривала возможность привлечения Дубневича к ответственности еще, когда он был депутатом предыдущего созыва Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.