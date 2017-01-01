США передадут доказательства коррупции соратника Дональда Трампа Пола Манафорта и связях республиканцев с режимом Януковича.

Главной целью расследования в США может быть Левочкин, а не Фруман и Парнас izvestia.kiev.ua

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Поиски компромата у олигарха Дмитрия Фирташа против демократа Джо Байдена могут привести к получению обратного эффекта. США передадут доказательства коррупции соратника Дональда Трампа Пола Манафорта и связях республиканцев с режимом Януковича. На роль “главного свидетеля“ в этом процессе претендует Сергей Левочкин – один из самых влиятельных людей пророссийской власти в Украине в 2010-2014 гг, сообщают Известия.

Ни для кого не секрет, что арестованные в США американские бизнесмены с украинскими корнями Игорь Фруман и Лев Парнас – это орудие мести демократов за попытку адвоката Трампа Рудольфа Джулиани нейтрализовать Джо Байдена на президентских выборах-2020 с помощью компромата на его сына. Хантер Байден входит в состав совета директоров одной из самых крупных украинских частных компаний по добыче газа “Бурисма“.

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Собственно, личный адвокат Трампа в интервью Fox News подтвердил, что Фруман и Парнас помогали ему добывать доказательства незаконной деятельности семейства Байденов в Украине.

Задумка окружения президента Дональда Трампа весьма логична, если бы не опрометчивое поведение Льва Парнаса и Игоря Фрумана при осуществлении финансовых операций с целью поддержки избирательных кампаний республиканцев.

Напомним, СМИ узнали о связи помощников адвоката Трампа Джулиани, которых задержали в США, с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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