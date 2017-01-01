Под Кропивницким депутат вымогал несуществующие долги

Подозреваемый был директором одного из коммунальных предприятий.

Депутата подозревают в вымогательстве 35 тысяч гривен depositfiles.com

Прокуратура Кировоградской области вручила депутату Светловодского городского совета подозрение за вымогательство неправомерной выгоды в размере 35 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным предварительного расследования, депутат одного из советов Кировоградской области требовал от предпринимателя из города Светловодск 35 тысяч гривен неправомерной выгоды.

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“Прокуратура Кировоградской области получила достаточно доказательств для вручения депутату Светловодского городского совета подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды)“, - говорится в сообщении.

Следствие считает, что депутат пытался использовать свое служебное положение. На тот момент он был директором одного из коммунальных предприятий, требуя от частного предпринимателя 35 тысяч гривен несуществующего долга.

Факт данного нарушения обнаружены кировоградскими правоохранителями 15 октября 2019 года. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось в мае, в Запорожье чиновники вымогали 120 тысяч взятки.

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