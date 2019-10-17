В Одесской области нашли расстрелянного мужчину в карьере

Потерпевший скончался в результате множественных ранений из огнестрельного оружия в спину.

Мужчина ушел из дома 12 октября и был убит в тот же день Нацполиция Украины

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в песчаном карьере обнаружено тело убитого мужчины. Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября.

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Отмечается, что к правоохранителям поступило телефонное сообщение о том, что в песчаном карьере села Салаганы, который расположен рядом с улицей Южной города Белгород-Днестровский, обнаружен погибший местный житель.

При осмотре трупа установлено, что на туловище, преимущественно на спине, – множественные ранения овальной формы. Как предполагается, они получены в результате попадания дроби охотничьего ружья. Других телесных повреждений не обнаружено.

Предварительно, смерть наступила в результате множественных ранений из огнестрельного оружия, - отметили в полиции.

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Погибший был одет в камуфляжную форму зеленого цвета, берцы черного цвета, на его руках – белые (строительные) перчатки.

Известно, что мужчина ушел из дома 12 октября, около 17.00. Медики предварительно установили время смерти - с 17.00 до 24.00 того же дня.

По данному факту открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Сотрудники пытаются установить свидетелей преступления.

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Напомним, под Одессой 12-летние подростки убили бездомного. Смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.

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