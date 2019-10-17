Обличителей коррупции будут наказывать за клевету – Арахамия анонсировал закон

Реальные тюремные сроки за сознательную клевету должны отбить охоту решать свои дела подобным образом, уверены в "Слуге народа".

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В Украине появится уголовная ответственность за клевету о якобы совершении коррупционных действий. Написание соответствующего закона анонсировал председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, комментируя принятие закона об обличителях коррупции, который в оппозиции уже окрестили “законом о стукачах“, пишет УНИАН.

Глава пропрезидентской фракции отметил, что в настоящее время есть много людей, которые знают о коррупционных действиях, но боятся сообщать об этом в правоохранительные органы. Именно с целью “разговорить“ их и был принят закон об обличителях:

Есть такая гипотеза у нас, что если материально стимулировать этих людей, то они будут меньше бояться, более тщательно собирать информацию и получать материальное вознаграждение. Сработает ли это в нашем обществе или нет - это гипотеза. Гипотеза либо валидизируется, либо опровергается, - сказал Арахамия.

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При этом депутат отмечает возможность появления клеветнических заявлений от “лже-обличителей“, особенно анонимных. И с этим, по мнению Арахамии, следует бороться:

С анонимами есть вопрос. И мы уже договорились, что мы внесем отдельный законопроект о внесении изменений в УПК - об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации. Уголовную ответственность. Сейчас там штраф, 6 месяцев условно. Надо делать уголовную ответственность: три года, например, тюрьмы, если люди просто будут клевету делать, - заявил депутат.

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По мнению Арахамии, такой подход демотивирует людей, которые захотят “анонимками“ решать собственные дела.

Напомним, в четверг, 17 октября, Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в закон Украины “О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции“ (№ 1010). Законом предусмотрена возможность материального вознаграждения для лиц, сообщающих о коррупционном преступлении.

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