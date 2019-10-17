Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии

Комментариев: 3
Украинские Военно-Морские Силы уже длительное время используют стандарты НАТО по многим направлениям своей деятельности.
В Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии
© facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото 1/8
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
  • Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
В Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии
Была проведена тренировка типа PASSEX по стандартам НАТО
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В акватории Черного моря военные суда Украины, США и Румынии провели тренировки по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

Читай также: Американский телеканал выдал учения США за атаку Турции в Сирии

"17 октября, в акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" ВМС ВС Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хорею Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

Как сообщалось 9 октября, Хомчак назвал слабое место ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: США, Румыния, ВМС, военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ThaiFever    17.10.2019, 16:46
Оценка:  +1
ThaiFever
а чей там кораблик дымит ?
T-REX2    17.10.2019, 16:43
Оценка:  +1
T-REX2
Страшно ,аж жуть!
fire_fly    17.10.2019, 16:20
Оценка:  +3
fire_fly
Учения #КАБОТАЖНОГОФЛОТАОуКРАИНЫ ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь