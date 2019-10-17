В Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии
В акватории Черного моря военные суда Украины, США и Румынии провели тренировки по стандартам НАТО.
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
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"17 октября, в акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" ВМС ВС Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хорею Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.
В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.
Как сообщалось 9 октября, Хомчак назвал слабое место ВСУ.
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