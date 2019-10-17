“Слуги-кнопкодавы” отдали свои зарплаты за нарушения, - Разумков

Спикер рассказал, чем заплатили кнопкодавы за нарушения.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что за 50 дней работы нового парламента зафиксировали три случая кнопкодавства - это "в некотором смысле рекорд".

Об этом спикер заявил во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

Во фракции "Слуги народа" были два таких случая. Я, с одной стороны, очень разочарован этим, с другой стороны, я понимаю, что всего три таких случая было за 50 дней работы Верховной Рады Украины. Я думаю, что это также в некотором смысле рекорд. Но наши коллеги, два народных депутата, которые совершили такое событие, назовем это так, они самостоятельно выполнили то, о чем мы говорили еще во время избирательной кампании (что должны быть штрафы), ...и наши коллеги свою заработную плату отдали, - сказал он.

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При этом Разумков не рассказал, куда именно пошли зарплаты нардепов-кнопкодавов. Его перебили.

По словам спикера Верховной Рады, во время избирательной кампании речь шла о штрафах в размере от 50 до 80 тыс. грн.

Напомним, Разумков отчитался о 50 днях Рады роликом а-ля Зеленский. Спикер опубликовал информативное видео.

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