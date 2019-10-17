Позже администрация аэропорта уладила сбои в системе.

Неизвестные хакеры в хамской форме выразили свое недовольство действиями юной экоактивистки

В аэропорту Одессы хакеры вывели на табло оскорбление в адрес Греты Тунберг

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В аэропорту Одессы хакеры вывели на табло оскорбление в адрес Греты Тунберг

16 октября в Международном аэропорту Одессы произошел сбой работы в системе - злоумышленники взломали табло и поместили фотографию шведской активистки Греты Тунберг с неприличной надписью на английском языке.

Об этом сообщает Телеграм-канал “Подслушано Одесса“.

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Эпатажная фотография с изображением шведской эко-активистки Греты Тунберг висела на табло некоторое время, после чего администрация аэропорта уладила сбои в системе.

В частности, неизвестные хакеры таким образом выразили протест и недовольства в адрес действий юной активистки. На фотографии девушки была надпись на английском языке: “Fuck you, Greta“.

Также хакеры разместили недостоверную информацию об отмене рейсов на мониторах в новом терминале и на официальном сайте аэропорта.

Хакерскую атаку удалось отразить, а представители международного аэропорта “Одесса“ принесли извинения.

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“Уважаемые пассажиры, в информационной системе аэропорта произошел сбой.Отдел по информационной безопасности работает над ликвидацией этой проблемы. Расписание рейсов и работу аэропорта в целом это не повлияло. Просим прощения за временные неудобства. Мир вам“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 4 октября, Грета Тунберг после слов Путина поменяла описание в Twitter.

В сентябре обращение экоактивистки Греты Тунберг к представителям ООН превратили в душераздирающую метал-песню.

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