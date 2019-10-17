“Планировал полететь на автовыставку”: У Гладковского прокомментировали задержание

Корпорация “Богдан” прокомментировала задержание Гладковского.

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и нынешний президент корпорации “Богдан” Олег Гладковський, не планировал уезжать из Украины.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу корпорации “Богдан”.

По информации издания, Гладковский не планировал бегство. Он должен был посетить Bus world 2019 в Брюсселе. Это была рабочая поездка, сообщили в “Богдане”.

Все это задержание - не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковський как президент Автомобильной корпорации «Богдан» сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, - сообщили в пресс-службе корпорации.

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Также в корпорации Гладковского заявили, что их шеф не фигурирует в каких-либо уголовных производствах.

Сам Гладковский журналистам ТСН прокомментировал свое задержание.

У нас никто ничего не говорит. Продолжают предприниматься те фейки, которые уже делаются в отношении меня длительное время. Вот о чем говорится - это полная ерунда, - сказал Гладковский.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского-Свинарчука при попытке выехать из Украины. Бывший замглавы СНБО подозревается в масштабных хищениях в оборонной сфере.

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