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“Планировал полететь на автовыставку”: У Гладковского прокомментировали задержание

Комментариев: 2
Корпорация “Богдан” прокомментировала задержание Гладковского.
Гладковский прокомментировал арест
Гладковский прокомментировал арест
narodna-pravda.ua

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и нынешний президент корпорации “Богдан” Олег Гладковський, не планировал уезжать из Украины.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу корпорации “Богдан”.

По информации издания, Гладковский не планировал бегство. Он должен был посетить Bus world 2019 в Брюсселе. Это была рабочая поездка, сообщили в “Богдане”.

Все это задержание - не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковський как президент Автомобильной корпорации «Богдан» сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, - сообщили в пресс-службе корпорации.

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Также в корпорации Гладковского заявили, что их шеф не фигурирует в каких-либо уголовных производствах.

Сам Гладковский журналистам ТСН прокомментировал свое задержание.

У нас никто ничего не говорит. Продолжают предприниматься те фейки, которые уже делаются в отношении меня длительное время. Вот о чем говорится - это полная ерунда, - сказал Гладковский.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского-Свинарчука при попытке выехать из Украины. Бывший замглавы СНБО подозревается в масштабных хищениях в оборонной сфере.

 

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Теги: Гладковский, задержание, НАБУ, Богдан
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Комментариев (2)
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T-REX2    17.10.2019, 16:41
Оценка:  0
T-REX2
Пролетел с выставкой,может залетит на зону
kapablankas    17.10.2019, 16:43
Оценка:  0
kapablankas
а как же английский язык

вон луций учит
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