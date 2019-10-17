Выносили мешками: Сеть комментирует необычное видео из ВРУ

В сети активно комментируют действия работников парламента.

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Обнародовано необычное видео, снятое в стенах Верховной Рады Украины, оно спровоцировало многочисленные комментарии пользователей сети.

Материал опубликовал на своей странице в Facebook известный фотограф Ян Доброносов.

“Когда у кого-то перерыв“, - подписал он ролик.

На кадрах можно увидеть, как работники парламента собирают в мешки использованную макулатуру. Судя по кадрам, ее собирается довольно много.

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Как сообщалось 3 октября, народный депутат Украины Илья Кива прокомментировал топ-новость о том, что на видео засняли то, как он якобы мастурбировал после общения с моделью прямо в сессионном зале Верховной Рады.

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