Выносили мешками: Сеть комментирует необычное видео из ВРУ
Читай также: Разумков отчитал нардепов за курение и еду в зале Рады
Обнародовано необычное видео, снятое в стенах Верховной Рады Украины, оно спровоцировало многочисленные комментарии пользователей сети.
Материал опубликовал на своей странице в Facebook известный фотограф Ян Доброносов.
“Когда у кого-то перерыв“, - подписал он ролик.
На кадрах можно увидеть, как работники парламента собирают в мешки использованную макулатуру. Судя по кадрам, ее собирается довольно много.
Читай также: Дмитрий Дубилет обещает, что Кабмин будет производить вдвое меньше макулатуры
Как сообщалось 3 октября, народный депутат Украины Илья Кива прокомментировал топ-новость о том, что на видео засняли то, как он якобы мастурбировал после общения с моделью прямо в сессионном зале Верховной Рады.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram