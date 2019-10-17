РФ хочет выйти из соглашения о наказании военных преступников

Путин подал в Госдуму законопроект, отменяющий признание Россией Международной комиссии по военным преступлениям.

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Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект, которым предлагается отозвать признание Россией Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов. Об этом сообщает “Европейская правда“.

Данная Международная комиссия была создана на основе дополнительного протокола 1977 года по Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, который касается вопросов защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Данный протокол был ратифицирован еще СССР в 1989 году.

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В сопроводительном письме к законопроекту об отзыве признания Комиссии Путин мотивирует необходимость такого шага “исключительными обстоятельствами“, которые “затрагивают интересы Российской Федерации и требуют принятия безотлагательных мер“.

По мнению Путина, сегодня комиссия уже не выполняет свои функции и “в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно растут“.

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Рассмотрение данного законопроекта в Госдуме запланировано на 24 октября.

Данные намерения президента России прокомментировал заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который заявил, что таким способом руководство РФ пытается избежать ответственности за свои преступления в иностранных конфликтах.

Очевидно, в Москве паника или как минимум понимание потенциальной ответственности за преступления в ходе российской агрессии против иностранных государств. Поэтому российские законодатели решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии нецелесообразно, - отметил замминистра.

Напомним, Сенцов дал показания ООН о нарушении своих прав в России. В последующем эта информация будет использована в публичных отчетах по Крыму и для суда над виновными.

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