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В ВСУ больше не будет старшин и прапорщиков, но будут рекруты и мастер-сержанты

Комментариев: 15
Верховная Рада приняла закон о новой системе званий рядового, сержантского и старшинского состава.
В ВСУ больше не будет "старшин" и "прапорщиков", но будут "рекруты" и "мастер-сержанты"
В ВСУ больше не будет "старшин" и "прапорщиков", но будут "рекруты" и "мастер-сержанты"
Фотоархив Минобороны

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Верховная Рада внесла изменения в перечень воинских и корабельных званий. Проект закона №0906 “о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)“ был принят в первом чтении еще прошлым созывом парламента 30 мая этого года. Во втором чтении и в целом 17 октября за него проголосовали 278 депутатов нынешнего состава Верховной Рады.

В настоящее время в украинской армии используются следующие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик.

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После вступления в силу принятого сегодня закона для указанной категории военнослужащих будут использоваться такие звания: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

По тому же принципу изменятся корабельные звания. В прошлое уйдут мичманы, но зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

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Офицерские звания останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.

Как указано в пояснительной записке к данному законопроекту, внесение изменений в перечень армейских и корабельных званий ВСУ является важным элементом военной реформы:

Основной предпосылкой построения обновленного национального войска по евроатлантическим образцом является создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретения Вооруженными Силами Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО, - отметили авторы документа.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции. Теперь за успешную посадку коррупционера тот, кто на него заявил, может получить денежное вознаграждение.

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Теги: ВСУ, звание, Верховная Рада, законопроект
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Комментариев (16)
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VVTF2wtf_uebok    17.10.2019, 18:22
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Каклы делают всё, но только бы лишь делом не заниматься.
Как были брегари дешёвые так и остануться, основной состав: синива и неудачники.
Пример сегодняшняя палиция, один сброд дебилов)))))
xapi3mat    17.10.2019, 17:53
Оценка:  -2
xapi3mat
отмена вытных дибилизмов давно назрела, их устранение было вопросом времени, сержант в современной армии главная персона, а там где готовы закидывать трупами а не воевать нужны прапора
xapi3mat    17.10.2019, 17:54
Оценка:  -2
xapi3mat
но лапти об этом и не догадываются, потому тут и мычат...
hcr    17.10.2019, 17:56
Оценка:  0
hcr
Когда руки из опы и нет мозгов что-бы двигать страну вперёд, только и остаётся что переименованиями заниматься и томасами.
xapi3mat    17.10.2019, 17:57
Оценка:  0
xapi3mat
ты саси, не отвлекайся... и без тебя разберемся
Nesdeshniy    17.10.2019, 18:21
Оценка:  -2
Nesdeshniy
Если бы ты служил в армии, даже салоедной, то знал бы, что прапора - завхозы, вся их работа это снабжение солдат всем необходимым, командуют сержанты и чины офицерского состава......
alex-zol    17.10.2019, 17:52
Оценка:  -2
alex-zol
гидро-сержант
пневмо-сержант
педр о-сержант
WTF2wtf    17.10.2019, 18:04
Оценка:  +1
WTF2wtf
это в 1-м АК россияне на оккупированном Донбассе так глумятся?
и сколько сейчас платят своему дешевому пушечному мясу российские хозяева?
WTF2wtf    17.10.2019, 18:05
Оценка:  +1
WTF2wtf
до зарплаты охранника в АТБ еще далеко?
VVTF2wtf_uebok    17.10.2019, 18:24
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Уёбок как тебе в АТБ охранником, не обижают?
hcr    17.10.2019, 17:45
Оценка:  -2
hcr
Ну всё, опять началась череда переименований, это на долго.
hcr    17.10.2019, 17:53
Оценка:  -2
hcr
Давайте лучше переименуем МВФ в ИДИНАХ и спишем все долги, хоть какая-то польза для нищего народа.
ThaiFever    17.10.2019, 17:35
Оценка:  -2
ThaiFever
после этого уже станет самой сильной армией в мире !!!
МаксимУм    17.10.2019, 17:35
Оценка:  +3
МаксимУм
Ну да, появятся... Только за такую зарплату рекрута не найдёшь...
WTF2wtf    17.10.2019, 18:09
Оценка:  -3
WTF2wtf
Ты сам в АТО сколько был?
В 2016-м?
МаксимУм    17.10.2019, 17:35
Оценка:  +1
МаксимУм
Ну да, появятся... Только за такую зарплату рекрута не найдёшь...
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