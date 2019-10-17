В ВСУ больше не будет старшин и прапорщиков, но будут рекруты и мастер-сержанты
Читай также: В Черном море прошли военные учения Украины, США и Румынии
Верховная Рада внесла изменения в перечень воинских и корабельных званий. Проект закона №0906 “о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)“ был принят в первом чтении еще прошлым созывом парламента 30 мая этого года. Во втором чтении и в целом 17 октября за него проголосовали 278 депутатов нынешнего состава Верховной Рады.
В настоящее время в украинской армии используются следующие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик.
Читай также: Муженко рассказал об Иловайской трагедии
После вступления в силу принятого сегодня закона для указанной категории военнослужащих будут использоваться такие звания: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.
По тому же принципу изменятся корабельные звания. В прошлое уйдут мичманы, но зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
Читай также: В Киеве представили новый БТР “Атаман-3“ для морской пехоты
Офицерские звания останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.
Как указано в пояснительной записке к данному законопроекту, внесение изменений в перечень армейских и корабельных званий ВСУ является важным элементом военной реформы:
Основной предпосылкой построения обновленного национального войска по евроатлантическим образцом является создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретения Вооруженными Силами Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО, - отметили авторы документа.
Напомним, Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции. Теперь за успешную посадку коррупционера тот, кто на него заявил, может получить денежное вознаграждение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Как были брегари дешёвые так и остануться, основной состав: синива и неудачники.
Пример сегодняшняя палиция, один сброд дебилов)))))
пневмо-сержант
педр о-сержант
и сколько сейчас платят своему дешевому пушечному мясу российские хозяева?
В 2016-м?