Верховная Рада приняла закон о новой системе званий рядового, сержантского и старшинского состава.

В ВСУ больше не будет "старшин" и "прапорщиков", но будут "рекруты" и "мастер-сержанты" Фотоархив Минобороны

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Верховная Рада внесла изменения в перечень воинских и корабельных званий. Проект закона №0906 “о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)“ был принят в первом чтении еще прошлым созывом парламента 30 мая этого года. Во втором чтении и в целом 17 октября за него проголосовали 278 депутатов нынешнего состава Верховной Рады.

В настоящее время в украинской армии используются следующие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик.

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После вступления в силу принятого сегодня закона для указанной категории военнослужащих будут использоваться такие звания: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

По тому же принципу изменятся корабельные звания. В прошлое уйдут мичманы, но зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

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Офицерские звания останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.

Как указано в пояснительной записке к данному законопроекту, внесение изменений в перечень армейских и корабельных званий ВСУ является важным элементом военной реформы:

Основной предпосылкой построения обновленного национального войска по евроатлантическим образцом является создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретения Вооруженными Силами Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО, - отметили авторы документа.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции. Теперь за успешную посадку коррупционера тот, кто на него заявил, может получить денежное вознаграждение.

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