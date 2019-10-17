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“Хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем”: Кошевой рассказал о политических планах

Комментариев: 2
Кошевой признался, будет ли баллотироваться в мэры Киева.
Кошевой рассказал о политических планах
Кошевой рассказал о политических планах
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Евгений Кошевой принял участие в съемках новых программ "Вечернего квартала", где откровенно рассказал о своих политических планах.

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В начале концерта Кошевой появился на сцене с откровенным монологом, в котором он расставил все точки над “и”, так как в последнее время в прессе активно обсуждают вероятный поход Кошевого в мэры Киева.

В политику я точно не собираюсь. Ребята, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем - сказал Евгений Кошевой.

На тот случай, если кто-то планирует голосовать за Кошевого, комик представил свою политическую программу.

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Кошевой заявил, что строить метро на Троещину он не будет, а чтобы жителям этого района не было обидно, он просто закроет метро и в другие отдаленные районы столицы - на Осокорки, Лесную и Крещатик.

В финале концерта “Лысый из Квартала”исполнил народную песню "Горела сосна, пылала" вместе со знаменитым хором имени Веревки. Некоторые строки песни будут посвящены сгоревшему дому экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Напомним, Кошевой со сцены остро пошутил о Зеленском. Лысый из “Квартала” поднял на смех инициативу Зеленского.

 

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Теги: Кошевой, мэр Киева, комик, выступление
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Комментариев (3)
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Андрей_и_Богдан    17.10.2019, 18:24
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Лысый дятел.
ВосставшийИзБана    17.10.2019, 18:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тоже пошутил?
Андрей_и_Богдан    17.10.2019, 18:25
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А есть чем?
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