“Хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем”: Кошевой рассказал о политических планах
Евгений Кошевой принял участие в съемках новых программ "Вечернего квартала", где откровенно рассказал о своих политических планах.
Читай также: Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES
В начале концерта Кошевой появился на сцене с откровенным монологом, в котором он расставил все точки над “и”, так как в последнее время в прессе активно обсуждают вероятный поход Кошевого в мэры Киева.
В политику я точно не собираюсь. Ребята, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем - сказал Евгений Кошевой.
На тот случай, если кто-то планирует голосовать за Кошевого, комик представил свою политическую программу.
Читай также: Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES
Кошевой заявил, что строить метро на Троещину он не будет, а чтобы жителям этого района не было обидно, он просто закроет метро и в другие отдаленные районы столицы - на Осокорки, Лесную и Крещатик.
В финале концерта “Лысый из Квартала”исполнил народную песню "Горела сосна, пылала" вместе со знаменитым хором имени Веревки. Некоторые строки песни будут посвящены сгоревшему дому экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Напомним, Кошевой со сцены остро пошутил о Зеленском. Лысый из “Квартала” поднял на смех инициативу Зеленского.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram