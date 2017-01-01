Экс-сотрудника СБУ, перешедшего в "ДНР", заочно осудили на 12 лет

Злоумшленник вербовал информаторов "ДНР" и активно противодействовал силам АТО и ООС.

В Донецкой области бывшего сотрудника СБУ заочно приговорили к двенадцати годам лишения свободы за участие в деятельности "ДНР". Об этом в четверг, 17 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший начальник одного из городских отделений СБ Украины в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь на посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР", он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, вовлеченным в антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами якобы уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа - подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы.

По решению Константиновского горрайонного суда Донецкой области фигуранта дела судили за совершение преступления, предусмотренного статьей о создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Приговор суда вступил в законную силу.

Сейчас злоумышленник находится в розыске.

Сегодня также стало известно, что СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников, подозреваемых в коррупции.

Также сегодня сообщалось, что сепаратиста "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы.

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