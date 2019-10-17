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Задержанный сегодня Гладковский объявил голодовку

Комментариев: 1
Так он протестует против "произвола правоохранительных органов".
Задержанный сегодня Гладковский объявил голодовку
Задержанный сегодня Гладковский объявил голодовку
УНИАН

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Бывший замглавы Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, которого сегодня задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, объявил голодовку в знак протеста против “произвола правоохранительных органов“. Об этом сообщает пресс-служба корпорации “Богдан“, принадлежащей Гладковскому.

Олег Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку, - говорится в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба корпорации, Олегу Гладковскому никогда официально не ограничивали выезд за границу, также он не получал никаких повесток.

За последние полгода, как я вернулся в корпорацию “Богдан“, я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину, - заявил Гладковський.

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Также отмечается, что экс-политик всегда сотрудничал с детективами НАБУ, давая необходимые показания и объяснения. По этой причине он считает свое задержание “грязным пиаром“ и “политически мотивированном незаконным преследованием“.

Напомним, сегодня бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался выехать из Украины. Его не выпустили из страны, а вскоре задержали в ресторане, куда он уехал из аэропорта.

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Теги: Гладковский, Свинарчук, голодовка
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Комментариев (2)
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темп    17.10.2019, 19:54
Оценка:  0
темп
Голодать полезно для здоровья и фигуры
otstoi-002    17.10.2019, 19:31
Оценка:  0
otstoi-002
Свино*рылу ХУ*Й в рот в ж*опу в глаз....

Кайся сви"ня НЕ Украинская над кровью побратимов................
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